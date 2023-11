Drei Personen verletzt: Streifenwagen verursacht in Ingolstadt einen Unfall

Bei einem Unfall in Ingolstadt entsteht ein Schaden von 50.000 Euro. Schuld war ein Streifenwagen der Polizei.

Ein Streifenwagen hat in Ingolstadt einen Unfall verursacht. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am Sonntag um 22.35 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt die Manchinger Straße stadtauswärts.

Unter Inanspruchnahme von Sonderrechten bog der Fahrzeugführer an einer Baustelle nach links in die Eriagstraße ab. Beim Abbiegen übersah der 28-jährige Polizeibeamte im einspurigen Baustellenbereich einen in Richtung Innenstadt fahrenden Audi und es kam zum Zusammenstoß.

Bei einem Unfall in Ingolstadt werden drei Personen verletzt

Bei dem Unfall wurden sowohl der Streifenwagen als auch der Audi an ihren Fahrzeugfronten stark beschädigt. Der Polizeibeamte und seine 22-jährige Kollegin wurden mit leichten Verletzungen in eine Ingolstädter Klinik gebracht und dort ambulant behandelt. Der ebenfalls leicht verletzte 37-jährige Audifahrer, begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Ingolstadt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 50.000 Euro. (AZ)