Drei Raubüberfälle in drei Stunden in Ingolstadt

In Ingolstadt hat es an einem Tag innerhalb von drei Stunden drei Raubüberfälle gegeben: im Stadtgebiet, in Zuchering und in Haunwöhr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zu zwei vollendeten und einem versuchten Raubüberfall ist es am Mittwoch in Ingolstadt gekommen. Sie ereigneten sich im Stadtgebiet, in Zuchering und in Haunwöhr. Die Täter sind bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18.30 Uhr war ein 86-Jähriger in Haunwöhr mit seinem Rollator auf der Maximilianstraße stadtauswärts unterwegs, als ihn ein Unbekannter ansprach und nach Geld fragte. Der Unbekannte versperrte dem Rentner den Weg und durchwühlte den sich am Rollator befindlichen Einkaufskorb. Als der 86-Jährige versuchte, seine Wertsachen festzuhalten, schob der Mann ihn zur Seite. Wie die Polizei berichtet, blieb der Rentner unverletzt. Der Täter konnte allerdings mit einer Beute im Wert eines niedrigen dreistelligen Bargeldbetrags zu Fuß durch die Parkanlage in Richtung Hauptbahnhof flüchten.

Polizei Ingolstadt: Zwei der Überfallenen waren Rentner

Der Rentner hatte unmittelbar vor dem Vorfall in einem Supermarkt Am Pulverl eingekauft. Es ist möglich, dass bereits hier vom Täter beobachtet wurde, wohin der 86-Jährige seine Gelbbörse steckte, teilt die Polizei mit. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 25 Jahre alt, sportliche Figur, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, schwarzhaarig, dunkler Bart, bekleidet mit heller Jacke, spricht gebrochen deutsch.

Eine Stunde später wurde in Zuchering ein Rentner ausgeraubt. Gegen 19.30 Uhr war ein 66-Jähriger zu Fuß mit seinem Hund auf der Weicheringer Straße/Ringelblumenweg ortseinwärts unterwegs, als er von zwei Unbekannten überholt und angesprochen wurde. Die Männer brachten den 66-Jährigen zu Boden, sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht und entwendeten seine Geldbörse und sein Handy. Ein Täter wird so beschrieben: männlich, ungefähr 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, athletische Figur, südländischer Typ, Vollbart, mit Jeans und dunkler Jacke bekleidet. Der andere Täter soll so ausgesehen haben: männlich, 25 Jahre, circa 1,70 Meter groß, schlanke Figur, südländischer Typ, dünnes, nach vorne gekämmtes Haar, mit Jeans bekleidet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Raubüberfällen in Ingolstadt besteht, ist noch unklar

Gegen 20 Uhr versuchten dann drei unbekannte Täter einen 29-Jährigen auszurauben. Der Ingolstädter fuhr mit seinem Fahrrad die Ringlerstraße in Richtung Stadtmitte. Als er an der Fußgängerampel Kreuzung Hindenburgstraße verkehrsbedingt stehen bleiben musste, bemerkte er drei Männer, die ebenfalls an der Ampel warteten. Nachdem der 29-Jährige die Straße überquert hatte, wurde er von einem der Unbekannten angesprochen und mit Fäusten körperlich angegangen. Die beiden anderen Männer versuchten, dem 29-Jährigen seinen Rucksack zu entreißen und die Geldbörse, die sich in seiner Hosentasche befand, zu stehlen. Weil sich der Ingolstädter aber vehement wehrte, ließen die Männer von ihm ab und flüchteten ohne Beute. Der 29-Jährige erlitt eine Nasenbeinfraktur und Prellungen. In diesem Fall werden die Täter wie folgt beschrieben: Alle waren ungefähr 25 Jahre alt, von südländischem Typ, trugen schwarze Jogginghosen und sprachen gebrochen deutsch. Einer war circa 1,75 Meter groß und hatte kurze Haare. Der zweite Täter war circa 1,80 Meter groß und hatte einen Vollbart. Und der dritte Täter war ungefähr 1,90 Meter groß, dick und hatte kurze Haare.

Ob zwischen den Raubüberfällen ein Zusammenhang besteht, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen, da die Ermittlungen erst am Anfang stehen, wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilt. Die Kriminalpolizei bittet in allen drei Fällen Zeugen, die tatrelevante Hinweise geben können, sich unter Telefon 0841/9343-0 zu melden. (AZ, dopf)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10