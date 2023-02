Dreiste Ladendiebe: Waren für 200 Euro im Kinderwagen

Ein Mann und eine Frau wollten in Ingolstadt einen Diebstahl begehen. Die Frau biss einen Mitarbeiter des betroffenen Geschäfts auf der Flucht sogar in die Hand.

Der Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in der Fußgängerzone in Ingolstadt konnte am Montagabend gegen 19 Uhr einen Mann und eine Frau dabei beobachten, wie sie mehrere Kleidungsstücke in einem mitgeführten Kinderwagen verstauten und anschließend den Laden verließen, ohne die Waren zu bezahlen. Wie die Polizei berichtet, lief der Mitarbeiter den beiden hinterher und versuchte sie aufzuhalten, woraufhin der männliche Ladendieb nach ihm schlug, aber nicht traf. Beim Versuch, den Kinderwagen festzuhalten, wurde der Mitarbeiter durch die Ladendiebin in die Hand gebissen und dabei leicht verletzt. Durch die hinzugerufenen Polizeistreifen konnten die beiden Ladendiebe schließlich festgehalten und die entwendeten Kleidungsstücke mit einem Gesamtwert von mehr als 200 Euro sichergestellt werden. Es handelte sich um einen 19-jährigen Mann und eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt.

Diebstahl in Ingolstadt: Mann wurde zuvor schon beim Klauen erwischt

Der 19-Jährige wurde bereits einige Stunden zuvor in einem Geschäft in der Lena-Christ-Straße in Ingolstadt dabei ertappt, wie er von Bekleidungsstücken mit einem Gesamtwert von über 300 Euro unter Zuhilfenahme von mitgeführten Zangen die Preisetiketten und Diebstahlsicherungen entfernte, um diese zu entwenden. Gegen beide Beschuldigte wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, heißt es im Polizeibericht. (AZ)