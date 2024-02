Dreister Ladendieb wird an einem Tag zweimal beim Klauen erwischt

Ein 17-Jähriger wurde am Mittwoch gleich zweimal beim Dienstahl in Ingolstädter Drogerien erwischt - und in einem Laden hatte er bereits Hausverbot.

In Ingolstadt ist am Mittwoch ein 17-Jähriger beim versuchten Ladendiebstahl in einer Drogerie im Westpark erwischt worden. Das hielt den Jugendlichen jedoch nicht davon ab, kurze Zeit später erneut einen Diebstahl in einer weiteren Drogerie zu versuchen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter gegen 18 Uhr versucht, ein Parfüm im mittleren dreistelligen Euro-Wert in der Innenstadt zu entwenden. Ein Mitarbeiter konnte die Tat beobachten und den Mann vor Verlassen der Filiale stellen. Gegen den Jugendlichen bestand bereits ein Hausverbot.

17-Jähriger zweimal an einem Tag beim Klauen in Ingolstadt erwischt

Nach nur zwei Stunde begab sich der 17-jährige erneut auf Beutezug. Diesmal versuchte er sein Glück in einer Drogerie im Ingolstädter Westen. Nachdem der Täter diverse Kosmetikartikel in seinen Taschen verstaut hatte, konnte er nach dem Kassenbereich festgehalten werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch in einem und Diebstahl in zwei Fällen. (AZ)