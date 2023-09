Ingolstadt

19:00 Uhr

Im Drogen-Prozess am Landgericht Ingolstadt gibt es wohl keinen Deal

Drei mutmaßliche Drogendealer stehen aktuell in Ingolstadt vor Gericht. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurde unter anderem ein knappes Kilo Kokain gefunden.

Ein knappes Kilo Kokain und weitere gut 360 Gramm Marihuana konnte die Polizei bei der Durchsuchung von Wohnungen in der Hindenburg- und Permoserstraße in Ingolstadt im Oktober vergangenen Jahres sicherstellen. Drei Albaner müssen sich nun wegen Drogenhandels am Ingolstädter Landgericht verantworten. Interessant ist der ausländerrechtliche Hintergrund.

Laut Anklage haben sich die 43, 33 und 27 Jahre alten Angeklagten mit zwei weiteren Männern zu einer Bande zusammengeschlossen. Wie am Rande des Termins am Mittwoch zu erfahren war, sind sie ins Visier der Polizei geraten, weil sie Kontakt zu einem Dealer hatten, der bei einer Verkehrskontrolle aufgeflogen war.

