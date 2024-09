Berauschter Mann macht sich in fremder Wohnung breit

Am Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr verschaffte sich ein 30-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen unerlaubt Zutritt zu einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt.

Bei einer Auseinandersetzung in Ingolstadt wurde der Wohnungsinhaber verletzt

Wie die Polizei weiter mitteilt, forderte er die rechtmäßigen Wohnungsinhaber auf, die Wohnung zu verlassen. Anschließend kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, wobei der Wohnungsinhaber leicht verletzt wurde. Mit einem Zweitschlüssel betrat die Polizei schließlich die Wohnung und die Beamten konnten den Mann, der sich im Wohnzimmer befand, festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogen stand.

Als er zur Blutentnahme ins Klinikum sollte, widersetzte er sich und griff die Polizisten an. Im Anschluss wurde noch bekannt, dass der Mann auf dem Weg in die Richard-Wagner-Straße den Außenspiegel eines in der Dreizehnerstraße geparkten Autos abgetreten hatte. Da es möglich ist, dass es zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen sein könnte, bittet die Polizei Zeugen und Betroffene, sich unter der Nummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)