DSDS: Melissa aus Ingolstadt singt um den Einzug ins Halbfinale

Plus Melissa Mantzoukis ist in der zweiten Live-Sendung von „Deutschland sucht den Superstar“. Im Interview verrät sie, warum sie aus Ingolstadt weggezogen ist.

Frau Mantzoukis, vergangenen Samstag sind Sie bei der ersten Live-Sendung von „Deutschland sucht den Superstar 2022“ (DSDS) weitergekommen, diesen Samstag steht die zweite Live-Sendung vor einem Millionenpublikum an. Wie haben Sie sich vor der letzten Show gefühlt und wie fühlen Sie sich jetzt?