"Du bist eine echte Ikone": So nehmen Schüler Marieluise Fleißer heute wahr

Plus Die Autorin Marieluise Fleißer ist vor 50 Jahren gestorben. Die Kontroverse um ihre Person war zu Lebzeiten enorm. Zwei Schülerinnen verraten, was sie von Fleißer in der heutigen Zeit halten.

Von Anna Hecker

Sie galt als Revoluzzerin, war unangenehm und passte erst recht nicht in das Frauenbild der damaligen Zeit. Die Autorin Marieluise Fleißer hat das Ingolstadt der 30er- und später der 60er-Jahre ordentlich aufgerüttelt. Ihre Texte schlagen Wellen ebenso wie ihre Lebensweise, verkehrt sie doch in den Kreisen höchster Schriftsteller, die doch eigentlich nur den Männern vorbehalten war. Heute steht Fleißer in der Autorenwelt im Schatten genau dieser Männer. Müsste man sich mehr an sie erinnern? Zwei Schülerinnen des Ingolstädter Katharinen-Gymnasiums haben sich mit der Autorin beschäftigt und stellen sich vor, was Fleißer wohl zur heutigen Zeit sagen würde.

Dilek Serin und Lea Meierbeck sind 18 Jahre alt. Zwei junge Frauen, die mit großen Visionen in die Zukunft blicken - genau so, wie es die gleichaltrige Marieluise Fleißer einst getan hat, nur dass das mittlerweile 100 Jahre her ist. Damals studiert Fleißer Theaterwissenschaft und Germanistik. Sie hat bereits Bertolt Brecht kennengelernt, schreibt an ihrem ersten Drama. Sie will Autorin werden, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, ein kreativer Kopf, der sich in keine Schublade und erst recht nicht hinter einen heimischen Herd und an die Kinderwiege pressen lassen will.

