Ingolstadt

vor 18 Min.

Duales Studium wird immer beliebter

Fast 600 Studierende sind an der THI in Ingolstadt in einem dualen Studiengang eingeschrieben. Sie sammeln neben der Theorie auch viel Praxiswissen.

Im Wintersemester 2023/2024 ist die Zahl der dual Studierenden um fast fünf Prozent gestiegen. Über 8800 Studierende in Bayern haben sich für dieses praxisorientierte Studienmodell entschieden. An der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) sind derzeit 586 dual Studierende in den Bereichen Technik, Informatik und Wirtschaft eingeschrieben, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Fast acht Prozent aller Studierenden an der THI studieren dual Die Attraktivität des dualen Studiums für Unternehmen und Studieninteressierte hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis kann das duale Studium ein erfolgreiches Instrument zur langfristigen Bindung von Fachkräften sein. Für Studieninteressierte ist neben der finanziellen Förderung und den guten Karrierechancen vor allem die Praxiserfahrung entscheidend. Sie können bayernweit aus 3400 Praxiskooperationen wählen, das sind 400 mehr als im Vorjahr. Neben der gestiegenen absoluten Zahl von 8806 dual Studierenden hat sich auch ihr Anteil auf über sieben Prozent erhöht. An der THI machen die dual Studierenden 7,8 Prozent aller Studierenden aus. Die Hochschule hat in diesem Wintersemester mehr als 90 Praxispartner. (AZ)

