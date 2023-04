E-Bike-Fahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Ein 61-jähriger Autofahrer hat in Ingolstadt beim Abbiegen eine E-Bike-Fahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß wird die Frau verletzt.

Am späten Freitagnachmittag gegen 18 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Bike, bei dem die Fahrerin des E-Bikes leicht verletzt wurde. Der 61-jährige Autofahrer fuhr auf dem geteerten Feldweg in Richtung Norden kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße IN 2, in welche er einbiegen wollte. Die E-Bike Fahrerin aus Ingolstadt fuhr auf dem Radweg, der parallel zur Kreisstraße verläuft. Der Autofahrer missachtete an der Einmündung die durch ein Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt der E-Bike-Fahrerin, sodass diese frontal in die linke vordere Fahrzeugseite des Autofahrers fuhr und sich dabei verletzte.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Frau Prellungen und Schürfwunden, an ihrem E-Bike wurde lediglich das Pedal beschädigt. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden, welcher auf circa 1000 Euro geschätzt wird. Der Unfall ereignete sich ungefähr 200 Meter westlich der Einmündung "Schaumühle" auf der gegenüberliegenden Straßenseite. (AZ)