E-Biker kollidiert mit einem Güterzug und hat wahnsinniges Glück

Trotz geschlossener Schranke wollte ein Pedelec-Fahrer am Dienstagabend über einen Bahnübergang in Ingolstadt fahren. Dann kam ein Güterzug.

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr war ein 35-jähriger Ingolstädter mit seinem Pedelec auf dem Unterhaunstädter Weg in Richtung Deschinger Straße unterwegs. Obwohl die Schranke geschlossen war und die Warnampel rot zeigte, wollte der Mann laut Polizei den dortigen Bahnübergang überqueren.

Radfahrer und Güterzug sind an einem Bahnübergang in Ingolstadt zusammen gestoßen

Der Radler kollidierte mit einem herannahenden Güterzug und stürzte. Dabei hatte er Glück im Unglück, denn er wurde nur leicht verletzt. An der Lok und am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Bahnübergang musste laut Polizei rund zwei Stunden lang gesperrt werden. (AZ)