E-Mobilität: Audi schreibt 500 Stellen in Ingolstadt aus

Audi will am Standort in Ingolstadt 500 Stellen schaffen. Benötigt werden die Mitarbeitenden für die Produktion des Q6 e-tron.

Einige Male war der Termin nach hinten verschoben worden, nun soll es im Herbst endlich losgehen mit der Produktion des Audi Q6 e-tron in Ingolstadt. Mit dem Start wird dann das erste vollelektrische Auto auf der Basis der Premium Platform Electric (PPE), die Audi zusammen mit Porsche entwickelt hat, in Ingolstadt vom Band rollen. Jetzt sucht der Autobauer nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Fertigung des E-Autos aus Ingolstadt. 500 Stellen werden ausgeschrieben, auch Menschen, die bislang als Zeitarbeiter und Zeitarbeiterinnen bei Audi beschäftigt waren, sollen profitieren und können auf eine feste Anstellung hoffen.

Für die Produktion des Q6 e-tron gibt es 500 Stellen in Ingolstadt

„Mit 500 zusätzlichen Stellen für die Fertigung unseres neuen vollelektrischen Q6 e-tron zeigen wir, dass unser Weg in die Elektromobilität ein Jobmotor ist. Die Elektrifizierung sorgt für hohes Beschäftigungsvolumen, neue Arbeitsplätze und damit mehr Sicherheit an den deutschen Standorten“, wird Audi-Personalvorstand Xavier Ros in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Das elektrische SUV Q6 e-tron soll allerdings nur der Auftakt sein zu einer ganzen Reihe von Elektromodellen, die in den kommenden Jahren in Ingolstadt produziert werden. Audi hatte bereits vor zwei Jahren angekündigt, dass neue Modelle ab 2026 ausschließlich als E-Version an den Start gehen werden. Neue Verbrennermodelle werde es dann nicht mehr geben. Nach dem Start des Q6 e-tron soll dann das elektrische Nachfolgemodell des Audi A6 in Ingolstadt vom Band laufen. Ab dem Jahr 2028, so der Plan, werden in Ingolstadt ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge produziert. Dafür wurde bereits eine Batteriemontage mit 300 Arbeitsplätzen aufgebaut.

In den vergangenen Jahren waren bei Audi in Ingolstadt Stellen abgebaut worden

Noch vor vier Jahren hatte Audi einen massiven Stellenabbau angekündigt. An den deutschen Standorten Ingolstadt und Neckarsulm waren daraufhin 9500 Stellen weggefallen, zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten die angebotenen Vorruhestandsregelungen in Anspruch genommen. Nach Angaben einer Sprecherin ist der Abbau aber nun weitgehend abgeschlossen. Stattdessen geht Audi wieder auf die Suche nach Fachkräften in der Fertigung. Sie sollen eine Metall- beziehungsweise Elektroausbildung vorweisen können und eine entsprechende Berufserfahrung. Interessenten können sich über die Website bewerben, erste Auswahlgespräche finden ab dem 21. Juli statt.

Aber nicht nur in der Produktion werden Arbeitskräfte gesucht. Audi hält ebenso Ausschau nach Software-Expertinnen und -Experten für die Technische Entwicklung. Die Suche laufe in diesem Bereich weiterhin "auf Hochtouren", heißt es seitens des Unternehmens. Bereits 2019 hatte das Unternehmen angekündigt, 2000 Beschäftigte in Zukunftsbereichen einstellen zu wollen.

Für den Anlauf des Q6 e-trons werden aber nicht nur neue Mitarbeitende eingestellt, mit Weiterbildungen soll die bestehende Belegschaft fit gemacht werden für die Elektro-Ära beim Autobauer. So hat Audi in den vergangenen eineinhalb Jahren 8.300 Mitarbeitende für die Q6 e-tron-Produktion qualifiziert. Insgesamt hat der Konzern im vergangenen Jahr rund 150 Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert.

Gernot Döllner wird im September neuer Audi-Chef

Die Meldung zum Stellenaufbau fällt in eine Zeit des Umbruchs bei Audi. Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Gernot Döllner neuer Vorstandsvorsitzender beim Autobauer wird. Er folgt auf Markus Duesmann, der zuletzt offenbar nicht mehr auf das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen konnte. Aktuell hat Audi knapp 40.000 Beschäftigte in Ingolstadt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres ist die Beschäftigtenzahl leicht um 149 zurückgegangen. (AZ)