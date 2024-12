E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Dienstag gegen 0.15 Uhr fuhr ein 55-jähriger Gröbenzeller mit einem E-Scooter den Radweg der Goethestraße in Ingolstadt stadtauswärts. Beim Überqueren der Geibelstraße übersah er den Bordstein und kollidierte seitlich mit diesem. Dadurch stürzte der Mann und schlug mit seinem Kopf auf den Boden auf. Durch den Sturz zog sich der Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Verunglückten starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test war aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht möglich. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann trug keinen Helm. Ein solcher hätte die schweren Kopfverletzungen verhindern können, teilt die Polizei mit. (AZ)

