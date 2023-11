Echtes Eis für die Eisarena in Ingolstadt

Ab Donnerstag, 16. November, kann man in Ingolstadt wieder auf echtem Eis bis Ende des Jahres Schlittschuhlaufen. Mit neuer Technik und kleinerer Fläche will man trotzdem Energie sparen.

Die besinnliche Jahreszeit kehrt nach Ingolstadt zurück und damit auch eines der beliebtesten winterlichen Vergnügen: Die Eisarena am Schloss auf dem Paradeplatz. Jung und Alt dürfen sich erneut auf eisigen Spaß und gesellige Stunden freuen, während andere sich in der Kunst des Eisstockschießens versuchen. In diesem Jahr präsentiert sich die über 400 Quadratmeter große Eisfläche wieder mit Echt-Eis auf Basis eines modernen Energiesparkonzepts - also in verkleinerter Form. Einen Bogen um den Brunnen zu fahren, ist dieses Jahr nicht möglich. Um die Fläche herum ist erneut ein Winterdorf, ein Kinderkarussell und eine Almhütte aufgebaut.

Kleiner als 2021 (Bild) aber wieder mit echtem Eis wird es die Eisarena in Ingolstadt geben. Foto: In City

Nachdem 2022 in Ingolstadt Kunststoff das echte Eis ersetzt hatte, haben die Verantwortlichen wieder umgesattelt. Aus Energiespargründen war das Plastik dem Eis vorgezogen worden, doch es kamen nur die Hälfte an Besuchern und damit gab es weniger Einnahmen. Jetzt soll eine per App gesteuerte Eismaschine dafür sorgen, dass mit maximaler Effizienz die Fläche in Schuss gehalten wird. Mit der kleineren Fläche brauche man zudem keine zweite Eismaschine. Im Vergleich zu 2019 könnte man zwischen 50 und 70 Prozent Energie sparen. IN-City kostet die Bahn, die bis zum 30. Dezember steht, rund 250.000 Euro.

Die Eisarena in Ingolstadt hat nun wieder echtes Eis

So ist es weiter notwendig, dass die Eisfläche von Sponsoren unterstützt wird. Familienunternehmen für Ingolstadt, der IFG Ingolstadt, den Stadtwerken Ingolstadt, den Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen, der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt und weitere großzügige Geldgeber machen die Eisbahn möglich. Anfangs hatte Audi die Anlage unterstützt, doch seit 2016 hatte sich der Autohersteller zurückgezogen und insgesamt 22 Firmen stemmen nun gemeinsam das Event für die Familien.

2022 war die Eisfläche in Ingolstadt bereits kleiner und vor allem aus Kunststoff. Foto: In-City (Archivbild)

Ein Wochenprogramm rundet das Gesamtangebot ab und verspricht Spaß und Unterhaltung für die gesamte Familie. Die offizielle Eröffnung der Eislauffläche und des Hüttendorfes, sowie der Almhütte auf dem Paradeplatz findet am Donnerstag, 16. November, um 17 Uhr statt. Bürgermeisterin Dr. Deneke-Stoll wird dabei gemeinsam mit den Sponsoren und IN-City die Saison feierlich eröffnen.

Das sind die Öffnungszeiten der Eisarena in Ingolstadt