43-jähriger Roller verletzt sich bei Unfall

Ein leichtverletzter Kradfahrer und 1600 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag um 16.42 Uhr in der Nähe des Gewerbegebiets Interpark. Dies teilt die Polizei mit.

Ein 27-jähriger Autofahrer war auf der Kreisstraße IN 10 von Desching kommend in Richtung B 16 a unterwegs. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Höhe Interpark übersah er ein von links kommendes vorfahrtsberechtigtes Leichtkraftrad. Bei dem daraus resultierenden seitlichen Anstoß stürzte der 43-jährige Rollerfahrer, der aus dem Landkreis Eichstätt stammt, auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst musste ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. Die Unfallfahrzeuge blieben fahrbereit. Die Feuerwehr Ingolstadt war während der Unfallaufnahme zur Verkehrssicherung vor Ort. (AZ)