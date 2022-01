Ein Erfolgsjahr trotz Corona

Plus Der VdK-Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt freut sich über einen starken Mitgliederzuwachs.

Es war beileibe kein einfaches Jahr, das die Beschäftigten und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des VdK-Kreisverbands Ingolstadt-Eichstätt 2021 erlebten. Aber es war ein erfolgreiches, wie Kreisvorsitzender Hans Joachim Werner und Geschäftsführerin Ewa Meier im Jahrespressegespräch berichteten.