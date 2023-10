Landtagswahl in der Region 10: Dreimal CSU und einmal AfD

Die CSU holt in der Region 10 drei Direktmandate. Doch auch die AfD gewann viele Stimmen. Ein Vertreter dieser Partei zieht voraussichtlich ebenfalls in den Landtag ein.

Dass das Direktmandat in Ingolstadt an die CSU geht und damit Alfred Grob erneut in den Landtag einzieht, zeichnete sich in Ingolstadt am Sonntagabend schon früh ab. Ebenso, dass es eine erfolgreiche Wahl für Lukus Rehm, Kandidat der Ingolstädter AfD, werden würde. Inzwischen lassen sich die Ergebnisse noch genauer aufdröseln. In welchen Teilen der Stadt haben die Menschen wie gewählt? Und woran könnte das liegen?

Landtagswahl: AfD erreicht im Nordwesten Ingolstadts über 30 Prozent

Die AfD erhielt am meisten Stimmen aus dem Ingolstädter Nordwesten, also aus dem Pius-Viertel. 30,9 Prozent kann Rehm hier verbuchen. Er selbst erklärt sich das so: Ingolstadt sei nicht so urban wie andere Städte dieser Größenordnung. Es sei keine klassische Großstadt, sondern eher eine Arbeiterstadt, in der es einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund gebe. Diese lebten vor allem im Nordwesten. Viele von ihnen seien in den 90er Jahren aus Osteuropa eingewandert und hätten damals nicht so viel Hilfe erhalten und sich stattdessen selbst etwas aufgebaut. Einen weiteren Grund für den Erfolg der AfD sieht Rehm in der Bundespolitik, mit der die Bürgerinnen und Bürger unzufrieden seien. "Die Menschen wollen ihren Wohlstand nicht aufgeben", sagt der 33-Jährige.

Die CSU erzielte in Ingolstadt ihr stärkstes Resultat im Bereich Mailing/Feldkirchen. Dort schaffte es Grob auf 41,2 Prozent Gesamtstimmenanteil. Die Grünen (Merlin Nagel) waren am stärksten in der Stadtmitte mit 21,2 Prozent der Gesamtstimmen, ebenso die FDP (Jakob Schäuble) mit 7,1 Prozent und Die Linke (Christian-Linus Pauling) mit 4,1 Prozent. Das beste Ergebnis der SPD (Markus Rößler) gab es im Bereich Münchener Straße mit 9,4 Prozent. Die Freien Wähler (Markus Reichhart) schafften im Westen 15,1 Prozent.

Eichstätt: Oskar Lipp von der AfD schafft es wohl in den Landtag

Auch die Menschen in den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen haben gewählt. Im Landkreis Eichstätt gehen die meisten Stimmen und damit das Direktmandat an Tanja Schrer-Dremel (CSU). Sie holt 40,3 Prozent der Gesamtstimmen. Dahinter folgt Simone Zink (Grüne) mit 19,6 Prozent. Oskar Lipp (AfD) erreicht 10,5 Prozent. Für ihn stehen die Chancen gut, über seinen Listenplatz (2) in den Landtag einzuziehen. Er selbst sei "sehr zuversichtlich", wie er am Montag sagte. Endgültig feststehen wird dies wohl am Dienstag. Anton Haunsberger von den Freien Wählern kommt auf 9,8 Prozent der Gesamtstimmen. Michelle Harrer holt für die SPD 6,9 Prozent. Nico Eberle (FDP) erreicht 3 Prozent. Diao Malik von der Linken erzielt 2,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung im Landkreis Eichstätt betrug 76,3 Prozent.

Im Landkreis Pfaffenhofen macht Karl Straub (CSU) mit 35,4 Prozent Gesamtstimmenanteil das Rennen um das Direktmandat. Auf ihn folgt Sebastian Schrott von den Freien Wählern mit 20,2 Prozent. Dahinter rangiert Tobias Teich von der AfD mit 16,6 Prozent. Roland Dörfler von den Grünen erreicht 10 Prozent der Gesamtstimmen. Markus Käser (SPD) kommt auf 7,8 Prozent und Bianca Gutöhrle (FDP) auf 2,5 Prozent. Die Linke, vertreten durch Moritz Fuchs, holt nur 1 Prozent. Die Wahlbeteiligung im Landkreis Pfaffenhofen lag bei 75,1 Prozent. Die Zahlen beider Landkreise basieren auf den Veröffentlichungen der jeweiligen Landratsämter.