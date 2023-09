Zaubertage: Wenn Magiere in einem Bus zaubern

Zu einem magischen Ort wird Ingolstadt zwischen 26. und 30. Oktober. Dann finden in der Stadt wieder die Zaubertage statt. Doch schon am Samstag wird im Bus gezaubert.

Ende Oktober verwandeln sich Ingolstadt und Eichstätt in magische Orte. Der Zauberer Sven Catello organisiert dann bereits zum 26. Mal die Ingolstädter Zaubertage. Mit dabei ist in diesem Jahr ein bekannter Zauberkünstler aus Belgien: Rafael ist laut Pressemitteilung bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Zudem ist er ein enger Freund und Berater von David Copperfield. Gerade erst aus dem "Magic Castle" in Los Angeles zurückgekehrt, wird er im Altstadttheater in Ingolstadt und im Gutmann in Eichstätt zaubern. Aber auch beim Magic Dinner ist er zu erleben.

Am Wochenende findet "Zaubern im Bus" in Ingolstadt statt

Auftakt der Zaubertage ist aber bereits an diesem Wochenende. Dreimal findet die kostenlose Show "Zaubern im Bus" am Samstag, 30. September, auf dem Ingolstädter Rathausplatz statt. Dort wird nicht nur Sven Catello selbst in einem Bus der VGI auftreten, sondern auch seine Zaubererkollegen Frank Grabowski und Jens Keidel. Die drei Vorstellungen finden um 14, 14.30 und 15 Uhr statt. Wer möchte, kann auch einfach im Bus sitzen blieben und sich alle drei Shows hintereinander ansehen. Besonders gerne haben in den vergangenen Jahren Familien mit Kindern und auch Jugendliche diese Möglichkeit genutzt.

Das Programm der Ingolstädter Zaubertage: