Ingolstadt

vor 55 Min.

Ein ganz besonderer Spürsinn: Sehbehinderte Frau will Brustkrebs aufspüren

Plus Marie Schenk kann fast nichts sehen, dafür umso besser fühlen. Diese Fähigkeit nutzt sie, um in einer Ingolstädter Arztpraxis Frauen die Brust abzutasten und so im Frühstadium Krebs aufspüren zu können.

Von Luzia Grasser

Zentimeter für Zentimeter gleiten die Finger von Marie Schenk über die Brust der Frau. Mehr als eine halbe Stunde lang. Sie tastet, drückt, knetet. Immer genau darauf bedacht, jede kleinste Veränderung oder Verhärtung, jedes Knötchen zu erspüren. Auch, wenn dieses nicht einmal einen Zentimeter groß ist. Marie Schenk ist keine Ärztin, sie ist eine Medizinisch-Taktile Untersucherin (MTU) und arbeitet in einer Frauenarztpraxis in Ingolstadt. Voraussetzung für diese Ausbildung ist eine Behinderung: Marie Schenk kann fast nichts sehen.

