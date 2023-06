Ingolstadt

Ein Gewerkschafter erinnert sich: Als es bei Audi noch die 48-Stunden-Woche gab

Plus Manfred Schmid ist seit fast 70 Jahren Mitglied bei der IG Metall. Er hat hautnah miterlebt, wie sich die Industrie in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.

Wir schreiben das Jahr 1954. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Otto John, setzt sich in die DDR ab. In Paris wird die Wiederbewaffnung Westdeutschlands beschlossen, die den Beitritt in die Nato nach sich zieht. Und der Nierentisch wird ein Designrenner und darf in keinem Wohnzimmer fehlen. Manfred Schmid ist damals 18 Jahre alt, absolviert gerade bei Audi eine Ausbildung und wird gefragt, ob er nicht als Jugendvertreter für die Gewerkschaft IG Metall zur Wahl antreten möchte. Manfred Schmid sagt "Ja" – und wird völlig überraschend gewählt. Damit beginnt eine Karriere bei der Gewerkschaft, die viele Jahrzehnte andauern sollte.

Seit 67 Jahren ist der Ingolstädter Manfred Schmid Mitglied der IG Metall

Schnell hatten Schmids Ausbilder erkannt, dass eine soziale Ader und ein tiefes Bekenntnis für die Belange der Allgemeinheit in dem jungen Ingolstädter schlummern. Damals wurde gerade eine Jugendvertretung bei Audi aufgebaut, die es bis dato nicht gegeben hatte. „Walter Neuert hat mich in die Gewerkschaft aufgenommen.“ Das ist mittlerweile 67 Jahre her. Viele Jahrzehnte dieser Zeitspanne gestaltete Manfred Schmid die Arbeitnehmerbeteiligung zuerst in Ingolstadt, dann in Landshut und in Augsburg und schließlich wieder in Ingolstadt kräftig mit.

