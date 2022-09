Ingolstadt

20:00 Uhr

Las Vegas-Zauberer bei Zaubertagen in Ingolstadt

Plus Die Ingolstädter Zaubertage finden heuer zum 25. Mal statt. Zauberer Sven Catello spricht über das Programm, die Anfänge des Festivals und die Faszination der Magie.

Von Dorothee Pfaffel

Herr Catello, die Ingolstädter Zaubertage gibt es nun seit 25 Jahren. Wie kam es eigentlich zu dem Festival?



Sven Catello: Mein Bruder und ich haben vor 25 Jahren bei einem Zauberwettbewerb mitgemacht, ähnlich der deutschen Jugendmeisterschaft, aber für Erwachsene. Da haben wir viele andere Zauberkünstler kennengelernt und sind auf die Idee gekommen, auch in Ingolstadt eine Möglichkeit für Auftritte und zum Austausch zu organisieren. Und weil ich jemand bin, der nicht einfach nur redet, sondern lieber macht, haben wir in der Neuen Welt die ersten Ingolstädter Zaubertage veranstaltet. Damals noch als zweitägiges Festival mit zwei Einzelkünstlern und einem Trio. Es war ein relativ großer Erfolg, also haben wir gesagt, das machen wir wieder. Wir waren die Ersten in Deutschland mit einem derartigen Festival, inzwischen gibt es mehrere Städte mit Zaubertagen.

