Ingolstadt

17:52 Uhr

Ein Höllentrip: In Ingolstadt feiert "Wasser" Premiere

Plus Im Stadttheater Ingolstadt feiert das Stück "Wasser" Premiere. Die Welt darin gleicht einem Aquarium - wie in einem Horrorfilm.

Von Michael Heberling Artikel anhören Shape

Lang anhaltender Applaus und Bravo-Rufe für ein Theaterstück, das alles hat, um sich in den Spielplänen zu etablieren. "Wasser" hat die Dramatikerin Anna Gschnitzer ihr Textgewitter überschrieben, das jetzt in Ingolstadt unter der Regie von Alexander Nerlich seine Uraufführung erlebte.

Das Setting ist vertraut: Ein Fest steht an, Vorfreude, Nervosität, gesteigerte Empfindlichkeit. Wir werden Zeuge letzter Vorbereitungen und erster Dissonanzen. Um die Schwestern Kris und Jana (furios: Judith Nebel und Sarah Horak) und ihre Mutter (Victoria Voss) drehen sich alle übrigen Familienmitglieder. Ihre gemeinsame, unaufgearbeitete Geschichte ist eine von Gewalt und Missbrauch durchsetzte, Verdrängtes und Vergessenes kommt an die Oberfläche, Traumata brechen auf. Die hübsch dekorierte Idylle am See entwickelt sich schneller als gedacht zur Horrorzone, die Festtafel wird zum Ort der Abrechnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen