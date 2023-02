Ein Kontrabass fürs Solo: Edicson Ruiz spielt mit dem GKO

Das Werk „Barroquenas Venezolanas“ wird in Ingolstadt bestens intoniert vom GKO und Edicson Ruiz. Der Solopart wird von einem außergewöhnlichen Instrumentalisten übernommen.

Es ist erfreulich, wie sehr es dem Georgischen Kammerorchester immer wieder gelingt, vielseitig gestaltete Programme darzubieten und dabei Epochen und Kontinente miteinander zu verknüpfen. Unter der Leitung des polnischen Dirigenten Łukasz Borowicz erfreuten die Musiker beim jüngsten Abo-Konzert mit gleichermaßen modern und traditionell intonierten Werken, aus der Feder von Alexander Tansman, Andrzej Panufnik, Efraín Oscher und Joseph Haydn. Dabei ist es im Konzertbetrieb sicherlich nicht alltäglich, dass ein Kontrabassist als Solist engagiert wird.

Edicson Ruiz - er ist Mitglied der Berliner Philharmoniker - war erstmals in Ingolstadt zu Gast und zählt ohne Zweifel zu den herausragenden Bassisten weltweit. Das Kontrabass-Spiel erlernte er zunächst in seiner Heimatstadt Caracas, später an der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker, bei Klaus Stoll. Seine Orchesterlaufbahn begann er 1996 als Solo-Bassist in der Jungen Philharmonie Venezuela. Edicson Ruiz profitierte auch von der Bewegung „El Sistema“. 1975 von dem inzwischen verstorbenen Musiker und Komponisten José Antonio Abreu gegründet und staatlich finanziert, ist "El Sistema" heute ein weltweit ausgezeichnetes Netzwerk von Kinder- und Jugendensembles - und ein soziales Projekt, um über die Musikförderung einen Ausweg aus Armut und Perspektivlosigkeit zu ermöglichen.

Seit 2003 ist Edicson Ruiz Mitglied der Berliner Philharmoniker. Vom Emons Verlag wurde er mittlerweile in das Buch "111 Berliner, die man kennen sollte" aufgenommen. Beim GKO präsentierte Ruiz „Barroquenas Venezolanas“ Nr. 4 des Flötisten Efraín Oscher. Diese Konzertserie verbindet traditionelle Musik aus Venezuela mit Barock in schier einzigartiger Weise. In diesem genial intonierten Werk vereinen sich nahezu alle Strömungen süd- und lateinamerikanischer Musik. Und gerade auch hinsichtlich der Rhythmik und Agogik spürt man ungemein, wie vielseitig dieses Werk angelegt ist.

Kontrabassist Edicson Ruiz kommt als Gast nach Ingolstadt

Ausdrucksstark im Ton, elegant in der Phrasierung, technisch versiert und gleichermaßen anmutend intoniert Edicson Ruiz diese Notation aus seiner Heimat, ganz zur Freude des Publikums. Das GKO begleitet gewohnt innig, rhythmisch präzise, gleichermaßen gefühlsbetont und ist vom polnischen Dirigenten, Łukasz Borowicz auch bestens geführt.

Als weltweit gefragter Dirigent leitet Łukasz Borowicz regelmäßig große europäische Orchester im deutschen Kernrepertoire sowie in wichtigen mittel- und osteuropäischen Werken. Für seine über 110 Aufnahmen hat er zahlreiche Preise erhalten. Von 2007 bis 2015 war er Chefdirigent des polnischen Radio-Sinfonieorchesters in Warschau.

Zum Konzert nach Ingolstadt brachte er natürlich Musik seiner polnischen Heimat, das 1930 komponierte „Triptych“ von Alexander Tansman sowie Andrzej Panufniks „Landscape“ von 1962/65. Beide Werke sind für Kammerorchester angelegt, wirken sehr homogen und wurden einfühlsam und ansprechend vom GKO intoniert.