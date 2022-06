Ein Konzert rund um die Musik von James Bond gibt es in Ingolstadt

Die Show „The Music Of James Bond & more“ geht auf Tournee und macht im Ingolstädter Stadttheater halt. Mit dabei sindHits aus mehreren Jahrzehnten.

Sich einmal wie der berühmteste Geheimagent der Welt fühlen. Das ist am 17. Januar 2023 im Stadttheater in Ingolstadt möglich. Denn dann widmet sich ein ganzer Abend der Musik der berühmten James-Bond-Filme. Bereits jetzt können für das Konzert Karten gekauft werden. „Mein Name ist Bond, James Bond!“ - Keine Filmreihe weltweit kann über einen nur annähernd vergleichbaren Zeitraum derart große und nachhaltige Erfolge verbuchen wie die James-Bond-Filme.

Von dem Jahr 1962, mit „007 jagt Dr. No“ bis „Keine Zeit zu sterben“ aus dem Jahr 2021 waren es 25 Kinofilme – mit spektakulären Actionszenen, diversen Bond-Darstellern und einer immer aufs Neue beeindruckenden Filmmusik. Große Stars wie Shirley Bassey, Madonna, Paul McCartney, Tom Jones, Tina Turner, Adele und Billie Eilish untermalten die Abenteuer des Geheimagenten im „Geheimdienst ihrer Majestät“.

Die Show „The Music of James Bond & more” bringt die größten Songs aus mittlerweile 25 Bond-Filmen mit Live-Band, Sängerinnen und Sängern sowie einer Stunt-Crew und bezaubernden Show-Ladies auf die Bühne. Die musikalischen Delikatessen aus sieben Jahrzehnten Film- und Musikgeschichte werden begleitet von informativ-emotionalen Moderationen und akrobatischen, action-reichen Stunt-Einlagen.

James-Bond-Konzert im Ingolstädter Stadttheater

Authentische Kostüme, perfekter Sound und eine professionelle Lightshow runden diese leidenschaftliche Hommage an große Kino-Momente ab, die nicht nur Filmfans begeistern dürfte, sondern alle, die auf Spannung, rasante Action und erstklassige Live-Musik stehen. „Diese Show wird sie packen, schütteln – und sicher in manchen Momenten auch rühren“, verspricht Kolja Schallenberg, Regisseur und kreativer Kopf der Show.

Der Abend führt von der unverwechselbaren Erkennungsmelodie mit ihrem einprägsamen Gitarrenriff (aus dem Jahre 1962) unter anderem über „Goldfinger” (1964), „Live and Let Die“ (1973), „A View to a Kill” (1985), „Golden Eye“ (1995), „Die Another Day” (2002) bis zu „Skyfall” (2012) und „No Time to Die” (2021). Die energiegeladene Hommage an große Kino-Momente ist für alle echten Bond-Fans ein Muss. „The Music Of James Bond & More verspricht im wahrsten Sinne des Wortes „ganz großes Kino“, garantieren die Veranstalter. (nr)

Tickets für den James-Bond-Konzertabend gibt es online über Reservix oder White Label. Die Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 41,30 Euro und 62,90 Euro zuzüglich Servicegebühr und Versandkosten.