Ein Ladendieb beleidigt in Ingolstadt Angestellte und Beamte

Ein Ingolstädter beleidigt in einem Bekleidungsgeschäft eine Angestellte. Später versucht er Kleidung zu stehlen.

In Ingolstadt hat ein Ladendieb mehrere Angestellte und Kunden beleidigt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr betrat ein 25-jähriger Ingolstädter ein Bekleidungsgeschäft in der Lena-Christ-Straße in Ingolstadt und geriet dort in eine verbale Streitigkeit mit einer Angestellten.

Nachdem er die Dame wüst beleidigte, verließ der Ingolstädter zunächst das Geschäft, kehrte jedoch etwa eine halbe Stunde später erneut dorthin zurück. Zu diesem Zeitpunkt konnten ihn weitere Angestellte dabei beobachten, wie er einen Bekleidungsartikel in seiner mitgeführten Tasche verstaute. Als der 25-Jährige nach Verlassen des Kassenbereichs durch drei Mitarbeiter aufgehalten werden sollte, versuchte er sich den Griffen mittels Anrempeln und unter Einsatz seines Ellbogens zu entziehen.

Ladendieb beleidigt Angestellte in Ingolstädter Geschäft

Mithilfe von zwei Kunden und einem bislang noch unbekannten Zeugen konnte der Ladendieb letztendlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei wurden die drei Angestellten sowie ein Kunde mit diversen Kraftausdrücken betitelt und bedroht. Auch drei der derweil eingetroffenen Polizeibeamten wurden durch den 25-Jährigen mehrfach beleidigt. Bei der Durchsuchung des Ingolstädters fanden die Polizisten zudem mehrere neue Gebrauchsartikel, für welche er keinen Eigentumsnachweis vorbringen konnte.

Der 25-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen und am nächsten Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Auch wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Der bislang noch unbekannte Zeuge sowie weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Ingolstadt unter 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)