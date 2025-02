Ein Leben für Musik und Tanz: Ingolstädterin erfindet eigene Sprache

Was war zuerst da? Die Liebe zur Musik, die Faszination vom Tanz? Für Lucia Nemec eine Frage, die sie so nicht beantworten kann, denn da war schon immer beides. Und ist Musik nicht auch wie ein filigraner Tanz der Worte? So oder so, in einem ist sich Lucia sicher: Sie will mit ihrem Tanz und mit ihrer Musik Menschen berühren. Also hat sie in den vergangenen Jahren viel Zeit und Energie in beide Bereiche gesteckt – und befindet sich mittlerweile an einem Punkt, an dem sie beides mehr und mehr einem breiten Publikum anbieten möchte.

