Ein neues Trio an der Spitze des Klinikums Ingolstadt

Das Klinikum Ingolstadt hat mich Nicolai Kranz, Jochen Bocklet und Andreas Tiete ab sofort drei Geschäftsführer.

Am Klinikum Ingolstadt gibt es seit 14. März eine neue Geschäftsführung. Die Bereiche Personal und Organisation führt künftig Nicolai Kranz, die Bereiche Finanzen und Infrastruktur Jochen Bocklet. Andreas Tiete, der nach dem Weggang von Monika Röther für eine längere Übergangsphase das Klinikum allein geleitet hat, verantwortet Medizin und Pflege.

Nicolai Kranz ist Sprecher der Geschäftsführung am Klinikum Ingolstadt

Der Personalchef übernimmt in dem gleichberechtigten Trio die Sprecherfunktion, „um in Zeiten des Fachkräftemangels die hohe Relevanz von Personalgewinnung und -bindung abzubilden“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. „Für die künftige Entwicklung des Klinikums binden wir unterschiedliche Expertisen im Krankenhaus-Management zusammen. Die besondere Sichtbarkeit des Geschäftsführers für Personal signalisiert, dass wir es mit der Priorität für eines der wichtigsten Handlungsfelder in der Gesundheitsversorgung ernst meinen“, erklärte Oberbürgermeister Christian Scharpf, Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums. Der 56-jährige Kranz ist Volljurist und erfahrener Krankenhaus-Manager in den Funktionen als Personalchef und Kaufmännischer Vorstand von Unikliniken sowie Unternehmensberater für Personalmanagement im Krankenhaus. Zuletzt hatte er eine digitale Plattform gegründet, um dem Fachkräftemangel in der Krankenpflege zu begegnen.

Jochen Bocklet ist am Klinikum Ingolstadt zuständig für die Finanzen

„Wer im Klinikum Ingolstadt heute schon arbeitet oder künftig zu uns stoßen wird, kann seinen Arbeitsplatz der Zukunft wachsen sehen“, erklärt Jochen Bocklet, neuer Geschäftsführer für Finanzen und Infrastruktur. „Nach dem bereits erneuerten OP-Bereich wird das Klinikum im kommenden Jahrzehnt zum Teil neu gebaut und zum Teil generalsaniert. Dieses Mammutprojekt zu steuern, ist eine meiner Hauptaufgaben.“ Der 50-jährige Bocklet kommt vom Rhön-Klinikum, wo er zuletzt den Campus Bad Neustadt mit einer über die Sektorengrenzen integrierten Versorgung geführt hat. Dabei hat er auch den weithin beachteten Neubau des Campus für 2.800 Mitarbeiter verantwortet.

„Mehr Medizin wagen, das trifft unsere Entwicklung der vergangenen und der künftigen Jahre. Wir gehören zu den wenigen Großkrankenhäusern, die jüngst mit der Pneumologie eine neue Klinik aufgebaut und zum Erfolg geführt haben“, begrüßte Tiete, verantwortlich für Medizin und Pflege, seine beiden neuen Kollegen.

Der 58-jährige Tiete ist (Kinder-)Herzchirurg mit umfangreicher Erfahrung als leitender Krankenhaus-Manager und als Senior Manager in einer internationalen Unternehmensberatung. Seit 2017 ist er Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor am Klinikum. (nr)

