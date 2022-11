Ein starkes Duo markiert den Abschluss der Ingolstädter Jazztage

Plus Max Mutzke und Marialy Pacheco sorgten für einen erstklassigen Abschluss der Ingolstädter Jazztage.

Am Ende stand ein klares Statement zur Achtsamkeit! Beim traditionellen Abschlusskonzert der Ingolstädter Jazztage in der Piuskirche setzten Max Mutzke und Marialy Pacheco auch sonst starke Akzente.