Einbrecher erbeuten Bargeld in einer Spielothek

Bei einem Einbruch in eine Spielothek in Ingolstadt haben Unbekannte Bargeld erbeutet. Bei den Einbrechern handelt es sich vermutlich um zwei Männer.

In den frühen Morgenstunden des 23. Dezember sind bislang Unbekannte in eine Spielothek an der Laboratoriumstraß in Ingolstadt eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und sucht nach Zeugen. Die Unbekannten haben am Freitag gegen 4.30 Uhr eine Glastür eingeschlagen, im Anschluss gingen sie laut Polizei eine Kasse und einen Spielautomaten an. Sie erbeuteten Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Die Täter konnten nach dem Einbruch in die Ingolstädter Spielothek unerkannt flüchten

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter, bei denen es sich vermutlich um zwei Männer handelt, unerkannt flüchten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)