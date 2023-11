Ingolstadt

Einbrecher finden nichts, hinterlassen aber einen ordentlichen Schaden

Unbekannte sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt eingebrochen. Fündig geworden sie die Einbrecher offenbar nicht.

Am Freitag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Rollerstraße in Ingolstadt eingedrungen. Die Einbrecher konnten unerkannt fliehen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Die Einrecher brachen in Ingolstadt die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf Wie die Beamten mitteilen, brachen die Unbekannten gegen 21.45 Uhr die Terrassentür des Hauses auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume, machten aber keine Beute. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei allerdings auf mehrere tausend Euro. Die Kripo Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Anwohner und andere Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

