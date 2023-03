Einbrecher machen Beute in einem Kindergarten

Unbekannte sind in einen Kindergarten in Ingolstadt eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten an der Hebbelstraße in Ingolstadt haben unbekannte Täter Bargeld erbeutet. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, ereignet. Die Täter sind über ein Fenster in den Kindergarten im Ingolstädter Nordosten eingebrochen und haben das Gebäude nach Diebesgut durchsucht.

Die Diebe haben aus dem Kindergarten in Ingolstadt Bargeld gestohlen

Sie haben schließlich mehrere Geldkassetten, in denen sich kleinere Bargeldbeträge befunden haben, aus geöffneten Schränken gestohlen. Daneben entstand ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)