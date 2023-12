Einbrecher nutzen Urlaub für Beutezug in Ingolstädter Wohnung

Am Dienstagabend drangen unbekannte Täter in eine Wohnung ein und durchsuchten diese, während die Bewohner noch verreist waren.

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Reiterkasernstraße in Ingolstadt eingedrungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 23.15 Uhr verschafften sich die Einbrecher laut Polizei durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang zu der Wohnung und durchsuchten diese nach Diebesgut.

Einbruch in Ingolstädter Mehrfamilienhaus, während Bewohner im Urlaub sind

Unerkannt konnten sie den Tatort wieder verlassen. Eine Bestandsaufnahme zur eventuellen Beute konnte erst nach der Rückkehr der verreisten Bewohner erfolgen. Die Ermittler der Kripo bitten eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden. (AZ)

