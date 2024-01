Einbrecher richten an Neujahr einen erheblichen Schaden an

Unbekannte sind in Ingolstadt in einen Bauhandel gebrochen. Erbeutet haben sie nicht viel, doch der Schaden ist enorm.

An Neujahr sind Unbekannte in eine Baugerätehandlung an der Bunsenstraße in Ingolstadt eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Einbrecher kletterten in Ingolstadt auf die Feuerleiter

Gegen 20.45 Uhr kletterten die Täter laut Polizei über eine Feuerleiter in den ersten Stock und schlugen dort ein Fenster ein. In den Büros des Unternehmens zerstörten die Unbekannten mehrere Zwischentüren und durchsuchten die einzelnen Räume nach Diebesgut. Sie erbeuteten Bargeld im dreistelligen Eurobereich und flüchteten daraufhin. Den Schaden, den die Unbekannten hinterließen, übersteigt den Wert der Beute deutlich. Er liegt laut Polizei bei rund 8000 Euro.

Zeugen des Einbruchs sollen sich bei der Polizei in Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)