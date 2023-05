Ingolstadt

vor 51 Min.

Einbruch in Bäckerei: Spaziergänger finden gestohlenen Tresor

Unbekannte sind am Wochenende in Ingolstadt in die Filiale einer Bäckerei in Ingolstadt eingebrochen und haben den Tresor gestohlen. Jetzt ermittelt die Kripo.

Artikel anhören Shape

Unbekannte sind am Wochenende in eine Bäckereifiliale in Ingolstadt eingebrochen und haben den Tresor gestohlen. Jetzt ermittelt die Kripo.

Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, sind bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in eine Bäckereifiliale an der Lena-Christ-Straße in Ingolstadt eingebrochen. Mit erheblichem Kraftaufwand stemmten sie laut Polizei einen befestigten Möbeltresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit. Die Einbrecher verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Spaziergänger haben den Tresor in der Nähe eines Spielplatzes in Ingolstadt gefunden Spaziergänger fanden am Sonntag den aufgebrochenen Tresor in einem Waldstück nahe des Augraben-Spielplatzes am Peter-und-Paul-Weg und verständigten die Polizei. Wie hoch die erbeutete Summe ist, ist bislang noch nicht klar. Die Kripo Ingolstadt bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden.

Themen folgen