Einbruch in Bürocontainer: Diebe stehlen Energydrinks

Unbekannte sind in Bürocontainer im Ingolstädter Industriegebiet eingebrochen. Sie haben ein Fahrrad und Energydrinks gestohlen.

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in drei Bürocontainer in Ingolstadt eingebrochen. Die Container sind auf einem Firmengelände an der Bunsenstraße abgestellt. Jetzt ermittelt die Kripo.

Die Einbrecher haben in Ingolstadt eine Fensterscheibe eingeschlagen

Der oder die Täter haben zwischen 22 und 5.30 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren ein Fahrrad und mehrere Dosen Energydrinks gestohlen. Der Wert der Beute liegt laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden, der bei dem Einbruch entstanden ist, beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)