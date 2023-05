Ingolstadt

Einbruch in Doppelhaus: Täter sind in Zuchering nur einmal erfolgreich

Unbekannte sind in eine Hälfte eines Doppelhauses in Zuchering eingebrochen. An der zweiten Hälfte sind sie gescheitert.

Gleich in zwei Hälften eines Doppelhauses wollten Unbekannte in Ingolstadt einbrechen. Nur in einem Fall gelang es.

Unbekannte haben in der vergangenen Woche versucht, in ein Doppelhaus in Ingolstadt einzubrechen. Laut Polizei sind die Täter zwischen Donnerstag und Samstag über ein aufgehebeltes Fenster in eine Hälfte des Hauses an der Urnenfelderstraße eingedrungen und haben die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner aus. Mit einer Beute im vierstelligen Euro-Wert verließen sie das Haus unerkannt. Einbrecher scheitern an der zweiten Doppelhaushälfte in Ingolstadt An der zweiten Doppelhaushälfte hielten Türen und Fenster den Einbruchsversuchen der Täter stand. Sie gelangten nicht in das Gebäude, ein Beuteschaden entstand nicht. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

