Einbruch in Ingolstadt: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Ingolstadt eingebrochen. Das Diebesgut hat einen Wert in vierstelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Montagnachmittag in ein Wohnhaus am Unteren Taubentalweg in Ingolstadt eingebrochen und haben die Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Polizeibericht haben die Unbekannten zwischen 15.45 und 19.15 Uhr zunächst versucht, die Terrassentüre aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, drangen sie über eine zuvor zerstörte Glasscheibe in das Gebäude ein. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Daraufhin erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 mitzuteilen. (AZ)