Eine Eichstätterin hilft im Kriegsgebiet in der Ukraine

Die 23-jährige Studentin Jana Jergl liefert mit Freunden Hilfsgüter in die Ukraine. Zuvor hat sie Geflüchtete an der polnischen Grenze abgeholt und in der Region untergebracht.

Schock, Schmerz und Angst. Das habe sie in den Augen der Flüchtenden gesehen, erinnert sich Jana Jergl an ihre erste Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze am 28. Februar, nur vier Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine. „Alle waren übernächtigt und total fertig. Und alle wollten nach Deutschland.“ In den folgenden Monaten wird die 23-jährige Eichstätterin 14-mal an diese Grenze fahren und dabei ungefähr 350 Menschen nach Deutschland bringen. Genauer nach Eichstätt, Ingolstadt und in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen – je nachdem, wo gerade Unterkünfte zur Verfügung stehen. Im Mai beginnt Jergl dann gemeinsam mit ihren beiden Freunden Alexander Gertz, 26, und Leo Fisch, 20, Hilfsgüter in die Ukraine zu liefern. Dafür begeben sich die drei Deutschen mitten hinein ins Kriegsgebiet.

Alexander Gertz (links) und Leo Fisch verteilen in der Ukraine Hilfsgüter an die Opfer des Kriegs. Foto: Jana Jergl

Jana Jergl ist bereits viermal nach Charkiv in der Ukraine gefahren

Inzwischen sind sie die Strecke nach Charkiv, eine Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern im Osten der Ukraine, schon viermal gefahren. Fünf Tage waren sie jeweils unterwegs. 2400 Kilometer hin, 2400 Kilometer zurück. 50 Stunden hätten sie das letzte Mal für die Rückfahrt gebraucht, erzählt Jana Jergl. Zu Hause angekommen, musste sie sofort wieder in die Arbeit, Nachtschicht. Die 23-Jährige arbeitet als Koordinatorin für Abschiebehaft beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Und eigentlich studiert sie auch noch, europäische Politik und Sprachwissenschaften.

Im Kriegsgebiet in der Ukraine sind viele Häuser komplett zerstört. Jana Jergl und ihre Begleiter haben sich selbst ein Bild vor Ort gemacht. Foto: Jana Jergl

Alles fing damit an, dass ein russischer Mann aus der Abschiebehaft sie bat, seine Frau abzuholen, die sich gerade mit ihren Kindern in Kiew befand. Da die Frau es erst verspätet an die Grenze schaffte, brachten Jergl und Gertz zunächst andere Flüchtlinge nach Deutschland – um dann sofort wieder aufzubrechen und doch noch die Frau zu holen. Was sie dabei erlebt hat, prägte die 23-Jährige nachhaltig. Und so engagiert sie sich mit ihren Freunden bis heute in der Ukraine, auch wenn sie dabei eine enorme Verantwortung und wachsenden Druck spürt. Alle drei wollten einfach helfen, erklärt die Eichstätterin ihre Motivation. Gertz und Fisch treibt aber noch etwas anderes an: ihre Herkunft. Gertz ist halb Russe, halb Ukrainer. Fischs Eltern sind Russland-Deutsche. „Es tut ihnen weh, für ihre Identität verurteilt zu werden“, erzählt Jergl über ihre Freunde. Sie wollten zeigen, dass nicht alle Russen gleich sind.

Die Gruppe aus Eichstätt hat sich ein Netzwerk in der Ukraine aufgebaut

Inzwischen hat sich die Gruppe mit dem Namen „NIP“ („Nebo i Pole“, ukrainisch für „Himmel und Feld“) vor Ort ein Netzwerk aufgebaut. Dabei hilft, dass Gertz und Fisch Russisch sprechen. Wenn sie jetzt in die Ukraine fahren, holen sie ganz gezielt Verwandte und Freunde der Menschen ab, die sie zuvor bereits nach Deutschland gebracht hat. Oder sammeln Päckchen mit Spielsachen bei ukrainischen Vätern ein, die zum Kämpfen im Land bleiben mussten, als ihre Frauen und Kinder mit dem Nötigsten geflohen sind.

Dass Jana Jergl und ihre Freunde Pakete mit Lebensmitteln und Medikamente in die Ukraine bringen, hat sich schnell herumgesprochen. Auch Firmen und Organisationen aus der Region wie die Malteser, die Gebrüder Peters und Audi beteiligen sich, stellen Transporter und sogar Fahrer zur Verfügung. Die Fahrten werden rein durch Spenden finanziert. Rund 35.000 Euro, seien so schon zusammengekommen, sagt Jergl. Damit die Menschen auch sehen, wofür die Spenden benötigt werden, macht sie Fotos und Videos und veröffentlicht diese auf Instagram. Dabei geht es nicht nur um Transparenz, sondern auch um Aufklärung. Und darum, immer wieder an den Krieg und seine Schrecken zu erinnern. Denn das Interesse lasse bereits nach, stellt die Eichstätterin fest. Die Deutschen hätten sich an den Krieg gewöhnt. Dabei sei die Situation in der Ukraine nach wie vor schlimm. „Alle haben ihre Jobs verloren, und es gibt krasse Ernteausfälle“, erzählt Jergl. „Die Armen werden immer ärmer.“ Bei der letzten Fahrt nach Charkiv habe sie richtig Angst gehabt. „Der Artilleriebeschuss hat extrem zugenommen. Die schießen einfach irgendwo hin. Wir haben permanent Explosionen gehört.“

Lesen Sie dazu auch

An ein baldiges Ende glaubt die 23-Jährige nicht. „Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Es kann alles passieren.“ Jetzt ist Jana Jergl aber erst einmal in den Urlaub gefahren. „Um runterzukommen“, wie sie sagt. Doch selbst nach Italien hat sie ein paar geflüchtete Ukrainer mitgenommen.

Spendenkonto: Inhaberin: Jana Jergl Verwendungszweck: Ukrainehilfe IBAN: DE76721200780010762790