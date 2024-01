Ingolstadt

vor 50 Min.

Eine Ingolstädter Sintiza erzählt von der Naziverfolgung

Plus Sonja B. gehört zur Volksgruppe der Sinti. Sie ist heute 90 Jahre alt und hat viel Leid im Zweiten Weltkrieg erfahren. Eine ihrer Schwestern starb im KZ Auschwitz. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Glücklich blicken sie in die Kamera. Noch. 20 Kinder und ihre Eltern, abgebildet auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie aus den 1930er-Jahren. Die Mutter steht ganz rechts, nah an einem Wohnwagen. Darin befindet sich ihr 21. Kind, gerade geboren. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt schon 51 Jahre alt. Sonja B. ist die Zweitjüngste der Sintifamilie, also damals ebenfalls noch sehr klein. Sie lebt heute in Ingolstadt, ist 90 Jahre alt und hat drei Söhne. Sonja B. hat die Verfolgung durch die Nationalsozialisten überlebt und ist nun Teil der Ausstellung "Unsere Menschen", die derzeit im Ingolstädter Stadtmuseum zu sehen ist. Die 90-Jährige erzählt die tragische Geschichte ihrer Familie – wie sie aufhörte, glücklich zu sein, und 13 ihrer Geschwister in Konzentrationslager kamen.

Die Ausstellung "Unsere Menschen" ist derzeit im Stadtmuseum in Ingolstadt zu sehen. Foto: Dorothee Pfaffel

Sonja B. wurde am 20. Dezember 1930 in Klattau in Tschechien geboren. 1933 musste die Familie nach Wien umziehen, denn Hitler habe damals gewollt, dass alle Deutschen ins Reich zurückkehrten, erzählt die 90-Jährige. Während sie erzählt, sitzt sie mit einem ihrer Söhne und dessen Frau an dem runden Esstisch in ihrer kleinen Wohnung in Ingolstadt, gegenüber hängt das Foto der Familie an der Wand. Hier gibt es viele Bilder von der Familie: von ihren Brüdern, Schwestern, Eltern und anderen Verwandten. Die Familie ist das Wichtigste – das merkt man.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen