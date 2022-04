Ingolstadt

11:26 Uhr

Einruchstour durch Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt in einer Einbruchsserie.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in fünf Betriebe in Ingolstadt eingebrochen. Wo das war und wie viel Geld sie erbeutet haben.