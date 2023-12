Ingolstadt

Einsatzkräfte suchen vergeblich nach Person in der Donau

In Ingolstadt wurde nach einer Person in der Donau gesucht.

Zahlreiche Einsatzkräfte haben in der Nacht in Ingolstadt nach einer sich möglicherweise in der Donau befindlichen Person gesucht. Was es damit auf sich hat.

Ein umfangreicher Such- und Rettungseinsatz wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 3 Uhr auf der Donau in Ingolstadt gestartet. Ein aufmerksamer Zeuge meldete, dass eine Person ein Fahrrad von der Konrad-Adenauerbrücke in die Donau geworfen hatte, berichtet die Berufsfeuerwehr Ingolstadt. Da unklar war, ob die Person selbst in den Fluss gesprungen war, wurden Feuerwehr, Wasserwacht, Rettungsdienst und Polizei mobilisiert. Rettungsboote suchten die Uferbereiche stromabwärts ab, unterstützt von einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Die Hochwasserbedingungen und die damit verbundene starke Strömung stellten die Einsatzkräfte vor Herausforderungen, so die Feuerwehr. Taucher konnten bei diesen Bedingungen nicht eingesetzt werden. Nach etwa einer Stunde wurde die Suche in Absprache mit der Polizei ergebnislos abgebrochen. Von der Feuerwehr waren insgesamt 45 Kräfte mit zehn Fahrzeugen und drei Booten im Einsatz. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite.

