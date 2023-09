Einweihung des Incampus: Von der Raffinerie zum cleanen Büro

Die Stadt Ingolstadt und Audi haben vor Jahren ein 75 Hektar großes Areal gekauft – voll mit Altlasten. Jahrelang wurde saniert, jetzt stehen die ersten Gebäude.

Die Geschichte soll sich wiederholen, nur ganz anders. So wünscht sich das Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf. Ganz weit draußen, am Rande der Stadt, ist Anfang der 60er Jahre auf einem 75 Hektar großen Areal Ingolstadts erste Raffinerie gebaut worden, die Eriag. An der Donau hatte das Öl-Zeitalter begonnen, das nicht nur aus der Region rund um Ingolstadt, sondern aus dem gesamten Agrarland Bayern einen erfolgreichen Industriestandort gemacht hat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der In-Campus in Ingolstadt ist offiziell eröffnet. Video: Luzia Grasser

Die Eriag-Raffinerie in Ingolstadt wurde 2008 geschlossen Das ist mehr als 60 Jahre her, die Raffinerie wurde 2008 geschlossen, die Türme vor zehn Jahren gesprengt. Jetzt soll das Gelände wieder ein Symbol werden für eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Statt rauchender Schlote stehen auf dem Gelände jetzt cleane Büros und Hightech-Labore. Es soll Ingolstadts Start sein ins Software-Zeitalter. Nach der jahrelangen Sanierung wurde das Gelände am Freitag offiziell eingeweiht. Auch Ministerpräsident Markus Söder war gekommen. Er sprach von einer "echt geilen Sache".

Was tun mit dieser riesigen, großteils von Altlasten – 900 Tonnen Schweröl, 200 Tonnen Leichtbenzin sowie giftige Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS) vom Löschschaum der einstigen Betriebsfeuerwehr – verseuchten Fläche nahe der Donau? Vor dieser Frage stand die Stadt Ingolstadt vor einem Jahrzehnt. Die Lösung: Zusammen mit Audi gründete die Stadt-Tochter IFG ein Joint Venture und kaufte 2015 für einen symbolischen Preis von einem Euro das Areal.

19 Bilder Der Incampus ist eröffnet: Das sind die Bilder Foto: Luzia Grasser

Sieben Jahre lang wurde der Incampus in Ingolstadt von Altlasten gereinigt

Sieben Jahre lang wurde die Fläche saniert. Giftstoffe wurden mit verschiedenen Verfahren aus der Erde gewaschen, 90 Prozent des Bodens konnten wiederverwendet werden. 15 Hektar der gesamten Fläche nahe der Donau wurden renaturiert. Nichts erinnert mehr an die einstige Raffinerie, stattdessen wachsen auf dem Incampus moderne Gebäude mit weißen und grauen Fassaden in die Höhe, die in der Sonne glänzen. Die Straße auf dem Gelände sind als Spielstraßen ausgewiesen, entlang einer breiten Straße mitten durch das Gelände wurden Bäume gepflanzt.

Inzwischen arbeiten einige Hundert Menschen in den Büros, Laboren und Werkstätten. Ob es einmal die 15.000 werden, von denen noch zu Beginn des Projekts die Rede war, kann auch Norbert Forster, einer der beiden Incampus-Geschäftsführer, nicht beantworten. Ziel ist es jedenfalls, dass in den kommenden zehn Jahren die Hälfte des Areals bebaut ist. Nicht nur Audi, sondern auch Zulieferer und Start-ups sollen sich dort, in direkter Nachbarschaft zum Stadion des FC Ingolstadt, ansiedeln. Digitalisierung und Mobilität – auch in der Luft – das sind die Themen, die man an diesem Standort entwickeln will. Forster spricht deshalb auch von einem "bestimmten Niveau", das die auf dem Incampus entstehenden Arbeitsplätze haben sollen.

Lesen Sie dazu auch

Bei Cariad gibt es 1400 Präsenzarbeitsplätze in Ingolstadt

So wie bei Cariad, der Software-Schmiede des VW-Konzerns. 1400 Präsenzarbeitsplätze gibt es dort. Menschen, die das Automobil digitalisieren sollen, die autonom fahrende Fahrzeuge auf die Straßen bringen. "Das Auto ist das komplexeste Software-Produkt unserer Zeit", sagt Firmenchef Peter Bosch. Er ist erst seit Juni im Amt und soll das mit argen Problemen zu kämpfende Unternehmen wieder auf Kurs bringen. Bei der Incampus-Eröffnung zeigt er sich zuversichtlich, dass die deutsche Automobilwirtschaft "überhaupt nicht chancenlos" ist und sagt: "Das Öl der heutigen Zeit sind Daten."

Neben dem Projekthaus, in dem Cariad seinen Sitz hat, sind inzwischen weitere Gebäude fertiggestellt. Rechenzentrum, Energiezentrale und das am Freitag offiziell eingeweihte Fahrzeugsicherheitszentrum von Audi sollen nur der Auftakt sein für eine ganze Reihe weiterer Bauten.