Ingolstadt

vor 19 Min.

Einwohnerstatistik: Ingolstadt wächst wieder

Plus Schon im kommenden Jahr könnten mehr als 140.000 Menschen in Ingolstadt leben. Es zeigt sich aber auch: Die Zahl der Corona-Toten hat einen Einfluss auf das Wachstum der Stadt.

Von Luzia Grasser

Letztes Jahr scheint ein Ausreißer gewesen zu sein. Denn erstmals seit den 70er Jahren ist die Einwohnerzahl Ingolstadts 2020 wieder gesunken. Ende des Jahres stand damals die Zahl von 486 bei der Einwohnerentwicklung – mit einem dicken Minus davor. Völlig ungewohnt für die Stadt, deren Einwohnerzahlen in den Jahren zuvor schier explodiert waren. Durchschnittlich um 1500 Personen ist die Stadt zwischen 2012 und 2019 pro Jahr gewachsen. Wie sich jetzt Ende dieses Jahres herausstellt, ist aus dem Minus des vergangenen Jahres aber kein Trend abzuleiten. Denn für 2021 zeigt die Kurve wieder deutlich nach oben, wie Helmut Schels vom Statistik-Amt der Stadt Ingolstadt erklärt. Bereits Ende November lag die Einwohnerzahl wieder merklich im Plus. So lebten in der Stadt 1170 Menschen mehr als noch im Vorjahr. Besonders in den Monaten September und Oktober war der Anstieg recht rasant. Deshalb rechnet Schels auch damit, dass im kommenden Jahr eine neue Einwohnermarke geknackt wird. 2022 werden wohl erstmals mehr als 140.000 Menschen in Ingolstadt leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen