Elfjähriger fährt gegen Auto und stürzt

In Ingolstadt ist ein Elfjähriger mit dem Fahrrad in das Auto einer 57-Jährigen gefahren und dann gestürzt. Dabei verletzte er sich.

Ein Elfjähriger aus dem Lankreis Eichstätt uhr am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad den linksseitigen Gehweg der Hauptstraße in Hepberg in Richtung Nürnberger Straße. Beim Überqueren der Einmündung zur Köschinger Straße fuhr er gegen die rechte Front eines Autos und stürzte, teilt die Polizei mit. Die 57-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, stand bereits einige Sekunden an der Einmündung, da sie beim Einfahren von der Köschinger Straße in die Hauptstraße die Vorfahrt zu achten hatte. Der Elfjährige stürzte, nachdem er das stehende Auto gestreift hatte, und fiel auf die Fahrbahn. Er verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Eine weitere ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (AZ)