Elly Suh bringt rasante Passagen und kunstvolle Ausformungen nach Ingolstadt

Plus Elly Suh (Violine) und das Janáček Chamber Orchestra beeindrucken im Theaterfestsaal. Die Geigerin wagt sich dabei auch an besonders schwere Stücke.

Von Johannes Seifert

Das Janáček Chamber Orchestra, benannt nach dem großen tschechischen Komponisten Leoš Janácéck und die überaus herausragende Solistin Elly Suh (Violine) beeindruckten beim jüngsten Konzert des Konzertvereins, im gut besuchten Theaterfestsaal in Ingolstadt. Das Programm des Abends, mit der Sinfonia in A-Dur von Jan Zach, dem Konzert für Violine und Streichorchester in a-Moll von Johann Sebastian Bach und etwa der Teufelstrillersonate in g-Moll für Violine und Streichorchester von Giuseppe Tartini sowie der Partita IX von František Ignác Antonín Tůma, sorgte für viel Beifall beim Publikum und war insgesamt ansprechend und solide intoniert.

Die Violinistin Elly Suh, erstmals an der Donau zu Gast, wird als eine der führenden Paganini-Interpretinnen ihrer Generation gefeiert und arbeitet derzeit an einem großen Aufnahmeprojekt von Niccolò Paganinis 24 Capricen für Violine solo. Sie ist Preisträgerin zahlreicher international renommierter Violinwettbewerbe. Ihr Spiel auf einer Guarneri-Violine, die ihr von einem anonymen Mäzen geliehen wird, ist technisch überaus präzise angelegt. Im Werkverlauf vor allem bei Bach überzeugte sie mit einem warm timbrierten Klang und war stets auf flexible Tongestaltung bedacht. Wie sehr Streicher und Solovioline dabei miteinander harmonisieren, zeugt von Qualität und enormen künstlerischen Fähigkeiten. Elly Suh spielt entschlossen, mal resolut und straff (vor allem bei der überaus schwer intonierbaren Trillersonate (Tartini)) und intoniert gleichermaßen zart und empfindsam bei den so innigen Phrasen, die gerade auch die Werke von Bach immer wieder auszeichnen.

