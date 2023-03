Endlich: An diesem Tag öffnet die neue Donautherme in Ingolstadt

Nach vielen Jahren des Wartens steht nun ein offizieller Eröffnungstermin für die Donautherme in Ingolstadt fest. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Darauf dürften viele in der Region gewartet haben: Die Donautherme in Ingolstadt öffnet ihre Türen - nach zahlreichen und langen Verzögerungen nun wirklich. Am Dienstag, 28. März, empfängt der Nachfolger des ehemaligen Wonnemar um 10 Uhr die ersten Gäste. Das schreibt der Betreiber, der Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, in einer Mitteilung. Kundinnen und Kunden können dann das Erlebnisbad, die Saunawelt und die neue Thermenlandschaft ausprobieren. Außerdem bietet das Fitness-Studio WasserKraft Sportlerinnen und Sportlern Möglichkeiten zum Training.

31 Bilder Blick hinter die Kulissen: Das wird die neue Donautherme in Ingolstadt Foto: Andreas Zidar

Eröffnung: Die neue Donautherme in Ingolstadt öffnet am Dienstag, 28. März

Nach knapp vier Jahren Schließzeit und umfangreichen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen ist die Donautherme nun endlich fertig und soll laut Mitteilung ein attraktiver Freizeitmittelpunkt für Familien, Sportbegeisterte und Erholungssuchende werden. Neben den technischen Instandsetzungen wurde demnach intensiv in die Attraktivität der gesamten Anlage investiert. Auch das Farb- und Gestaltungskonzept sind neu. Ein Team aus aktuell rund 120 Mitarbeitenden sorgt sich zukünftig um die Gäste. Unter der Betriebsführung der GMF GmbH & Co KG als erfahrene Managementgesellschaft für Freizeitbetriebe, freue sich das Team auf viele neugierige Gäste, heißt es in der Mitteilung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch