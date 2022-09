Endspurt auf dem Herbstfest in Ingolstadt

Die Halbzeitbilanz auf dem Ingolstädter Herbstfest fällt gemischt aus. Corona, Inflation, Wetter – all das macht den Schaustellern zu schaffen. Und dann fehlt auch noch Personal.

Zumindest der Auftakt war gut. Da sind sich die Schausteller, die Festwirtin und die Fieranten einig. Als am vergangenen Freitag das Herbstfest auf dem Volksfestplatz in Ingolstadt eröffnet wurde, als ein festlicher Zug durch die Stadt gezogen war, da hatte alles gepasst: das Wetter, die Stimmung, die Besucherzahl.

Halbzeit beim Ingolstädter Herbstfest: Die Bilanz fällt gemischt aus. Vor allem das Wetter und die Inflation machen den Veranstaltern zu schaffen. Foto: Luzia Grasser

Der Erfolg des Volksfests hängt vom Wetter ab

Doch die gute Laune hatte sich schon bald wieder eingetrübt. In den Tagen darauf ist es kühl geworden, es hat immer wieder geregnet, und dabei ist vielen Menschen offenbar die Lust auf einen Wiesnbesuch – in München genauso wie in Ingolstadt – vergangen. „Das Wetter hat uns einen Dämpfer verpasst“, sagt Sigi Schön, Vorsitzender der hiesigen Schausteller. Dabei hatte man doch gehofft, so Zweite Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll bei der Halbzeitbilanz, „dass das nach der Coronazweit wieder ein schönes Volksfest bei spätsommerlichen Temperaturen wird“. Das Wetter ist aber nur ein Punkt, weshalb die Schausteller und Fieranten mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Tage zurückblicken und Bruno Noli, der einen Süßwarenstand betreibt, ein erstes durchwachsenes Fazit zieht: „Bis jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir sagen können: ’ Es geht noch’.“

Die Hendl im Festzelt auf dem Ingolstädter Volksfest warten auf Besucher und Besucherinnen mit großem Appetit. Foto: Luzia Grasser

10,60 Euro für die Maß Bier, 10,80 für eine Portion Emmentaler, dazu noch ein paar Runden Karussell für die Kinder und was Süßes – die Inflation sorgt dafür, dass der Besuch auf einem Volksfest für manche Menschen kaum noch erschwinglich ist.

Inflation, Pandemie und Wetter wirken sich auf die Besucherzahlen beim Herbstfest in Ingolstadt aus

Neben Wetter und steigenden Preisen gibt es noch einen dritten Grund, der sich auf die Besucherzahlen auf dem Volksfest auswirkt: die Pandemie. Der ein oder andere, so die einhellige Meinung unter den Beteiligten, vermeidet einen Besuch aus Angst vor einer möglichen Ansteckung. „Unter diesen Rahmenbedingungen sind wir sehr zufrieden“, sagt Tobias Klein, Leiter des Ingolstädter Kulturamts. Denn es gibt durchaus Zeichen, die die Beteiligten zuversichtlich stimmen. „Trotz der schlechten Nachrichten wollen die Menschen noch feiern“, hat Andreas Pfeffer, Vizepräsident des Bundesverbands der Schausteller, beobachtet. „Das Volksfest ist noch wie vor up to date.“ Ähnliches weiß auch Michael Kemper von der Festwirtsfamilie Lanzl zu berichten. Seit über 40 Jahren ist die Familie schon auf dem Herbstfest vertreten. Und auch wenn der Umsatz im Festzelt in diesem Jahr bislang etwas weniger sei als noch 2019, so sei der Tag der Betriebe komplett ausgebucht, sagt Kemper. Zudem sind ausreichend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit an Bord, sodass der Festzeltbetrieb nicht wegen Personalmangels eingeschränkt werden muss.

Viele Fahrgeschäfte auf dem Volksfest in Ingolstadt klagen über Personalmangel

Ganz anders sieht es da allerdings bei den Fahrgeschäften aus. Eine Wildwasserbahn wollte eigentlich kommen, doch der Betreiber musste kurzfristig absagen. Er fand am vorherigen Standort schlichtweg keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mithalfen beim Abbau der Wildwasserbahn. Ähnliche Erfahrungen hat auch Ludwig Landwermann gemacht. Er betreibt auf dem Herbstfest das Riesenrad „Moviestar“, in dem 200 Personen Platz haben. Doch Personen für den Auf- und Abbau zu finden, das werde immer schwieriger: „Das wird ein Kraftakt, der in den nächsten Jahren zu bewerkstelligen ist.“

Jetzt hoffen die Veranstalter auf einen versöhnlichen Volksfestausklang am Wochenende und vor allen Dingen am Montag. Denn der Feiertag ist der letzte Tag des Herbstfests und gleichzeitig haben an diesem Tag die Geschäfte in der Ingolstädter Innenstadt geöffnet. In den Vorjahren hätten immer viele Besucher ihren Einkaufsbummel im Anschluss auf dem Herbstfest ausklingen lassen, so die Erfahrung der Schausteller und Fieranten. Nach den schwierigen Corona-Zeiten kann Pfeffer dem Herbstfest aber auch Positives abgewinnen: „Das Normale ist nach der Pandemie auch mal was Besonderes.“