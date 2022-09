Energiesparen: Personal bei Audi in Ingolstadt muss sich warm anziehen

Jetzt werden in den Werkshallen und Büros von Audi in Ingolstadt die Temperaturen gesenkt.

In den Büros und Werkshallen bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm wird es kühler. Wie das Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das Intranet mitgeteilt hat, werden künftig die Temperaturen am Arbeitsplatz gesenkt. So wird es in den Büros höchstens 19 Grad warm werden, in den Produktionshallen wird nicht weiter als bis 17 Grad geheizt.

Nicht notwendige Beleuchtung wird bei Audi während der Dunkelheit bereits jetzt ausgeschaltet. Foto: Archivbild

Bei Audi in Ingolstadt wird die Temperatur in den Werkshallen und Büros abgesenkt

Damit will Audi einen Beitrag zum Energiesparen leisten. In den Werkshallen wird die jeweilige Temperatur zentral gesteuert, ebenfalls in einem Teil der Büroräume. Wo das nicht der Fall ist, sind die Vorgesetzten laut Audi dafür verantwortlich, dass es nicht zu warm wird. In einem Bereich werden die Temperaturen allerdings nicht abgesenkt, und zwar in den Sanitär- und Duschräumen.

Nicht nötige Beleuchtungen sind bei Audi bereits abgeschaltet

Bereits seit dem 1. September schaltet Audi alle nicht notwendigen Beleuchtungen ab. So leuchten beispielsweise bei Dunkelheit weder die vier Ringe noch die Werbeflächen an den Gebäuden, auch Fassadenbeleuchtungen sind ausgeschaltet. (AZ)