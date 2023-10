Ingolstadt

"Schäme mich, weil ich so dumm war": Opfer von Enkeltrick spricht vor Gericht

In Ingolstadt stehen zwei Männer vor Gericht, weil sie an Enkeltrickbetrügereien beteiligt gewesen sein sollen.

Plus In Ingolstadt stehen zwei Enkeltrickbetrüger vor Gericht. Eine 84-Jährige erzählt, wie sie auf die Masche der Männer hereinfiel. Und sie war nicht das einzige Opfer.

"Ich möchte nichts mehr mit Ihnen zu tun haben!", sagt die 84-Jährige mit Wut in der Stimme und blickt dem jungen Mann auf der Anklagebank direkt in die Augen. Dann dreht sie sich von ihm weg und geht, gestützt auf eine Krücke, aus dem Sitzungssaal elf des Ingolstädter Landgerichts. Die Ingolstädter Seniorin - kurze graue Haar, gepflegtes Äußeres - ist Anfang des Jahres Opfer eines Callcenter-Betrügers geworden. Am 24. Januar hat einer der beiden Angeklagten 16.000 Euro bei ihr abgeholt. Die 84-Jährige glaubte damals, sie müsste ihrem geliebten Enkel Thomas aus einer Notlage helfen. Nun müssen sich zwei Männer, die als Abholer bei der Masche des sogenannten Enkeltrickbetrugs fungiert haben sollen, vor dem Schwurgericht verantworten.

Es war am Nachmittag, als bei der 84-Jährigen das Telefon klingelte. "Oma, Oma", sagte eine Stimme am anderen Ende der Leitung und weinte. Die schwerhörige Seniorin erkannte die Stimme nicht gleich und fragte: "Bist du das, Thomas?" Und schon wusste ihr Gegenüber den Namen des Enkelsohns. Eine andere Stimme, der Mann gab sich als Beamter der Kriminalpolizei aus, erklärte der Frau sodann, dass ihr Enkel einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Mutter von drei Kindern ums Leben gekommen sei. Damit ihr Enkel ins Krankenhaus komme und nicht in Untersuchungshaft müsse, solle die Seniorin eine Kaution bezahlen, sagte der vermeintliche Polizist am Telefon. 16.000 Euro und ein bisschen billiger Schmuck - das sei alles, was sie besitze, habe sie weinend darauf geantwortet, erzählt die Frau am Donnerstag im Zeugenstand. Das Geld hatte die Seniorin zuhause angespart, für den Fall, dass sie einmal in ein Heim muss.

