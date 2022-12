Ensemble Amarcord zaubert ins Ingolstädter Theater Weihnachtsstimmung

Plus Dem Leipziger Gesangsensemble Amarcord gelingt im Ingolstädter Theaterfestsaal eine überaus schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Auch wenn Weihnachten leider nicht mehr den Stellenwert vergangener Zeit hat, so sind es doch die Lieder und Volksweisen, die liturgischen Gesänge, die das christliche Hochfest der Geburt Jesu in besonderer Weise beleuchten und den Zeitgeist überdauern. Weihnachten wäre unvorstellbar ohne festliche Musik. Dabei sind die liturgischen Hymnen, Sequenzen, Antiphonen auch Dank der Überlieferung und der guten Notenarchive bestens einsetzbar.